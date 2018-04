Deel dit artikel:











Zwaar onderkoelde verdachten aangehouden in de polder De vluchtwagen werd zondagochtend uit het water gehaald. Foto: Media TV

De politie heeft zondagochtend na een achtervolging drie mannen aangehouden in Bleskensgraaf. Ze zouden eerder in de nacht hebben ingebroken. Tijdens de achtervolging was de vluchtwagen in het water terecht gekomen.

De drie verdachten wisten eerst nog te ontkomen. De politie heeft ze enige tijd later toch opgepakt. Het drietal liep zwaar onderkoeld in de polder.