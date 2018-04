Feyenoord - Excelsior live op Radio én TV Rijnmond

RTV Rijnmond pakt flink uit bij de derby tussen Feyenoord en Excelsior. Vanaf 14:00 uur zijn we live op de radio, en tussen 15:00 en 16:00 uur maken we een extra tv uitzending.

De voorbeschouwing op de wedstrijd is live bij ons te zien. We staan voor het Maasgebouw om te praten met bekenden, maar ook normale supporters krijgen de kans om te vertellen wat zij van de wedstrijd denken.

Om 16:45 uur wordt er afgetrapt in De Kuip en hoor je het integrale wedstrijdverslag van Dennis van Eersel en Sinclair Bischop. Terugblikken op de wedstrijd doen we 's avonds in FC Rijnmond, met Harry van der Laan als hoofdgast.