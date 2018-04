Makkelijke derby voor Feyenoord tegen slecht Excelsior

Feyenoord heeft zondag in De Kuip de stadsderby tegen Excelsior met 5-0 gewonnen. Excelsior verraste dit seizoen juist vaak in uitwedstrijden, maar gaf in Rotterdam-Zuid niet thuis. Feyenoord leidde met rust al met 3-0 en scoorde in de tweede helft nog twee keer.

Vanaf het begin van de wedstrijd was het al duidelijk dat Feyenoord de bovenliggende ploeg zou zijn. Excelsior zakte terug en Feyenoord viel aan. Toch speelde Excelsior in die periode niet slecht en kon het nog van zich afbijten. Jean-Paul Boëtius kreeg al wel al snel een kans. Toornstra gaf de bal ten hoogte van het strafschopgebied richting Tonny Vilhena, die vervolgens de bal liet lopen, zodat Boëtius met rechts mooi binnen kon schieten.

Mooie goals

Een volgende goal liet wel even op zich wachten. Maar dat was het wachten waard. Opnieuw was het Jean-Paul Boëtius die een hoofdrol vertolkte. Vanaf grote afstand gaf Boëtius de bal fantastisch diep op Jens Toornstra, die de bal alleen nog met zijn hoofd de goal in hoefde te sturen. Dat lukte, waardoor Feyenoord snel al zeker leek van de winst. Toen Steven Berghuis net voor rust helemaal vrij kon doorlopen en Vilhena kon vrijspelen, was de derde treffer ook een feit. Vilhena maakte daarmee zijn tiende treffer van het seizoen, twee doelpunten achter clubtopscorer Steven Berghuis.

Diezelfde Berghuis moet de hete adem van Tonny Vilhena hebben gevoeld. Want de 4-0 kwam van de voet van de buitenspeler. Vanuit de middencirkel liep Berghuis dwars door de verdediging van Excelsior heen en schoot hij de bal onberispelijk met links binnen, waardoor Berghuis zijn doelpuntentotaal op dertien zette.

Wedstrijd gespeeld

Het publiek in De Kuip merkte vervolgens dat de wedstrijd gespeeld was. Alle ballen die in de tribune belandden, werden onderling overgegooid en dat leverde hilariteit op in De Kuip. De eigen goal van Jordy de Wijs viel daardoor waarschijnlijk niet eens zo op. De huurling van PSV kreeg een voorzet van de ingevallen Bilal Başaçıkoğlu helemaal verkeerd op zijn schoen en gaf Feyenoord zijn vijfde doelpunt.

Door de overwinning van Feyenoord staan de Rotterdammers steviger op de vierde plek. Excelsior blijft op de elfde plek staan.

Scoreverloop

'3 1-0 Jean-Paul Boëtius27' 2-0 Jens Toornstra42' 3-0 Tonny Vilhena55' 4-0 Steven Berghuis76' 5-0 Jordy de Wijs (eigen doelpunt)

Opstelling Feyenoord

Jones, Diks, Van Beek, van der Heijden, Haps, El Ahmadi, Toornstra, Vilhena (Amrabat 63'), Berghuis (Basacikoglu 75'), Vente, Boëtius (Larsson 66')

Opstelling Excelsior

Zwarthoed, Karami, Mattheij, Faes (De Wijs 56'), Massop, Elbers, Faik, Bruins, Koolwijk (Vermeulen 81'), García (Fortes 56'), Van Duinen