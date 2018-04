Deel dit artikel:











Tankwagen met melk gekanteld op A15 bij Gorinchem Foto: ZHZActueel

Op de parallelrijbaan bij knooppunt Gorinchem is een tankwagen met melk gekanteld. De rijbaan is dicht in de richting van Rotterdam. Uit voorzorg is de traumahelikopter aanwezig. De bestuurder zat bekneld met zijn onderarm, zegt brandweer Zuid- Holland Zuid.

Volgens Rijkswaterstaat duurt het tot 15:00 uur voordat de weg weer helemaal open is. De weg moet eerst nog schoongemaakt worden. Mensen die vanuit Arkel naar Utrecht willen rijden moeten door de afsluiting omrijden voor zij de snelweg naar Utrecht op kunnen. Hoe het ongeluk is gebeurd, is nog niet bekend.



