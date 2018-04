Harry van der Laan in FC Rijnmond

Harry van deer Laan is zondagavond te gast onze talkshow FC Rijnmond. De oud-spits van Feyenoord en huidig spitsentrainer in Kralingen blikt terug op de Rotterdamse derby tussen Feyenoord en Excelsior.

Natuurlijk gaat het in de uitzending ook over de nederlaag die Sparta in Zwolle leed. Emile Schelvis en Sinclair Bischop zitten ook aan tafel bij presentator Bart Nolles.

De wedstrijd tussen Feyenoord en Excelsior volgen? Dat kan live op Radio Rijnmond. Een voorbeschouwing is vanaf 15:00 uur ook op TV Rijnmond te zien.