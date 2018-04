Deel dit artikel:











Weer kerstweer tijdens Pasen Foto: Koen van Weel (ANP)

Het is Eerste Paasdag net een beetje kouder dan het Eerste Kerstdag was. Dat het tijdens Kerstmis warmer is dan met pasen is de trend de laatste jaren. Eerste Kerstdag was het in de regio Rijnmond maximaal 9,2 graden. Zondag is het net iets kouder.

"De temperatuur kan vandaag nog stijgen naar 7 of 8 graden", vertelt weerman Jules Geirnaerdt. "Het weer lijkt deze Pasen op Kerstmis van vorig jaar: regen met weinig zon." Tweede Paasdag is het wel net iets warmer dan Tweede Kerstdag. 26 december 2017 was het maximaal 7,6 graden en maandag begint de temperatuur juist op te lopen. "De kans is reëel dat het volgend weekend 15 tot 20 graden wordt." De warmste kerst ooit gemeten was in 2015: toen werd het bijna 14 graden. Tijdens de koudste Pasen ooit gemeten werd het maximaal vier graden, dat was in 2013 .