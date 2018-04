Sparta viert 130-jarig bestaan

Sparta bestaat 130 jaar en dat viert de club zondag vooral met de jonge supporters. De hele dag zijn er op het Kasteel activiteiten, zoals paaseieren zoeken, diverse spelletjes op het veld en ook nog een quiz. Op 1 april 1888 werd Sparta opgericht.

Omdat er gisteren nog met 2-0 verloren werd van PEC Zwolle, zal het jubileum voor Sparta wat dubbel aanvoelen. De Kasteelheren kunnen zondag namelijk weer op de laatste plaats in de eredivisie komen.

Roda JC won gisteren met 0-3 van Vitesse en passeert Sparta daarom op de ranglijst. FC Twente speelt zondagmiddag om 12.30 tegen VVV en kan bij winst óók Sparta voorbij.

Bekijk hierboven de gesprekken met Sander Fischer en Manfred Laros over het 130-jarig bestaan. Maandag is er in SC Rijnmond meer te zien van het jubileum.