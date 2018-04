Deel dit artikel:











Meer dan 200 klachten over stankoverlast door paasvuren Paasvuur Foto: Vincent Jannink (ANP)

De milieudienst in de regio Rijnmond (DCMR) heeft 210 klachten binnen gekregen over stankoverlast. Dit was de laatste stand om 17.00 uur. De rook die zorgt voor de klachten komt van de paasvuren uit Duitsland en oost-Nederland.

Eerst kwamen de meeste klachten uit het westen van de regio, maar inmiddels komen de telefoontjes vanuit het hele Rijnmondgebied, vertelt een woordvoerder van DCMR. De meeste paasvuren worden jaarlijks op de avond van Eerste Paasdag in het oosten van Nederland aangestoken. Door windstromen komt de rook van Duitse paasvuren nu tot aan de uithoeken van de regio Rijnmond.