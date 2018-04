Giovanni van Bronckhorst over Feyenoord-Excelsior: 'Het was een verdiende overwinnig'

Feyenoord won zondagmiddag zeer makkelijk van Excelsior. In De Kuip stond Feyenoord bij rust al 3-0 voor en scoorden de Rotterdammers daarna nog twee keer. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst vond dat de overwinning terecht was.

Maar er konden volgens 'Gio' nog genoeg dingen beter. "Ik vond ons in de fase dat we 2-0 en 3-0 voor stonden, misschien omdat het zo makkelijk ging, niet meer in onze taak speelden. Met name de bezetting op het veld was niet goed.

Op het moment dat we de bal wel snel van links naar rechts konden spelen of Dylan (Vente, red.) konden zoeken als aanspeelpunt, dan kwamen we heel makkelijk en snel bij de goal van Excelsior. In de fase voor rust deden we dat niet.

Mijn boodschap was in de rust dan ook dat we de bal snel rond moesten laten gaan, dan komen de kansen vanzelf en die zijn in de tweede helft ook gekomen."

