Van der Gaag na Feyenoord-Excelsior: 'We gooien in één helft alles weg wat we hebben opgebouwd'

Excelsior is zondag tegen een harde nederlaag opgelopen. Van Feyenoord werd er in De Kuip met maar liefst 5-0 verloren. Excelsior-trainer Mitchell van der Gaag herkende zijn ploeg niet.

"Ik was heel benieuw hoe wij na het vrije weekend deze laatste wedstrijden zouden gaan aanvliegen", begint van der Gaag tegenover RTV Rijnmond.

"Daar hebben we het ook continue over gehad. Ik heb genoeg energie gezien deze week. We hebben dit seizoen een etiket opgeplakt gekregen en dat is tot nu toe een heel positief etiket.

Dat hebben we met z'n allen afgedwongen. We staan bekend als een ploeg die moeilijk te verslaan is, een vervelende ploeg om tegen te spelen en een ploeg die altijd in de wedstrijd blijft.

Dat zijn de dingen die je hoort. Maar je dit dan vandaag op de mat legt, tegen een Feyenoord dat nog niet eens zo heel goed speelde, dan komen alle beperkingen boven. Dan gooi je in één helft alles weg wat je hebt opgebouwd."

