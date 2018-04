Essalam Moskee blijft open

De Essalam moskee in Rotterdam-zuid blijft open. Dat maakte het interim-bestuur bekend tijdens een drukbezochte bijeenkomst in de moskee.

Alle medewerkers van het gebedshuis in de Rotterdamse wijk Feijenoord zijn eerder deze week ontslagen. Reden is langdurige ruzie tussen het bestuur en de belangrijkste financier over de koers van de moskee.

De Al Maktoum Foundation uit de Verenigde Arabiscxje Emiraten betaalt jaarlijks een half miljoen euro aan personeels- en onderhoudskosten, maar de geldkraan gaat nu dicht. De Rotterdamse gelovigen willen zelf voor de kosten opdraaien.

De Essalam-moskee is de grootste moskee van Nederland en ging in 2010 open. De bouw kostte 8 miljoen euro en ook die werd gefinancierd door de Al Maktoum Foundation.