Homo's in val gelokt en mishandeld in Dordrecht Dordrecht

In Dordrecht is afgelopen weekend een man in elkaar geslagen toen hij een date had via de homo-ontmoetingsapp Grind'r. Een ander slachtoffer van een 'nepafspraak' via de app raakte niet gewond.

Het mishandelde slachtoffer had een afspraak gemaakt op de Smitsweg op zaterdagavond. Hij mocht na behandeling in het ziekenhuis weer naar huis. Een dag later had een andere man een ontmoeting op de Schenkeldijk. Hij werd achtervolgd en bijna mishandeld. De politie weet nog niet of het om dezelfde dader of daders gaat. De identiteit van de slachtoffers is niet bekendgemaakt in verband met de privacy van de slachtoffers. Burgemeester Kolff van Dordrecht is geschokt en waarschuwt voorzichtig te zijn met daten via apps en sites.