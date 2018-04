Klappen na Grindr-afspraakjes in Dordrecht

Twee gewelds-incidenten in Dordrecht dit weekend na een date via Grindr, de homo-ontmoetings-app.

Vrijdagnacht liep een man klappen op na een afspraak. Hij raakte lichtgewond en moest naar het ziekenhuis voor behandeling. Ook zaterdagnacht was er een incident na een Grindr-afspraakje in Dordrecht. Toen werd een man achterna gezeten, maar hij raakte niet gewond.

Meer informatie wil de politie niet geven in verband met de privacy van de slachtoffers. Burgemeester Kolff van Dordrecht is geschokt en waarschuwt voorzichtig te zijn met daten via apps en sites.