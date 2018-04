De avondwinkel aan de Burgemeester Baumannlaan | Foto: AS Media

Twee mannen hebben in de nacht van zondag op maandag een avondwinkel overvallen aan de Burgemeester Baumannlaan. De daders zijn spoorloos.

De overval vond rond 01:30 uur plaats. De mannen zouden de winkelmedewerker hebben geslagen. Daarna graaiden ze in de kassa.

De politie is op zoek naar de twee mannen die in de kleuren zwart en rood gekleed gingen. Hoe het met de medewerker van de avondwinkel gaat is onbekend.