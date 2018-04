Tientallen zeilschepen van Rotterdam naar Engeland

Tijdens een vorige editie van de Race of Classics

Vanuit de Rotterdamse Veerhaven vertrokken deze Tweede Paasdag om 12:00 uur weer enkele tientallen klassieke zeilschepen naar Engeland voor de Race of the Classics. Aan boord zijn honderden studenten van hogescholen en universiteiten aanwezig.

'De Rees', zoals het evenement wordt genoemd door studenten, bestaat sinds 1989 en is bedoeld om studenten van verschillende opleidingen met elkaar in contact te brengen. Dit jaar is alweer de 30e editie.

De deelnemende studententeams komen dit jaar ook in actie voor een schone Noordzee. Ze krijgen een grote Big Bag mee waarin ze het plastic verzamelen dat ze verbruiken tijdens het weekje varen.

Meer dan honderd vissers gebruiken de Big Bags al. Met het project Fishing for Litter wordt jaarlijks 300 duizend kilo afval uit de Noordzee gevist.

De race duurt tot en met zondag 8 april en eindigt dan in Amsterdam met de Portside Party.