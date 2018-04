Deel dit artikel:











Volg FC Dordrecht-Jong Ajax en HC Rotterdam via Radio Rijnmond Logo FC Dordrecht

Het Jupiler League-duel FC Dordrecht-Jong Ajax is deze Tweede Paasdag live te volgen via Radio Rijnmond. In een extra sportuitzending die om 14:00 uur begint zijn we ook bij Hockeyclub Rotterdam dat het in de kwartfinale van de Euro Hockey League opneemt tegen het Duitse Uhlenhorst.

FC Dordrecht-Jong Ajax begint om 14:30 uur met Sander Verrips als verslaggever. HC Rotterdam-Uhlenhorst gaat om 16:00 uur van start en wordt live gevolgd door Sinclair Bischop. Radio Rijnmond Sport is er vanaf 14:00 uur tot 18:00 uur, met een eventuele uitloop als er bij het hockey shootouts nodig zijn om tot een winnaar te komen.