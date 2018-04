Deel dit artikel:











Feyenoord-Excelsior, 130 jaar Sparta en hockey in Sportclub Rijnmond Sportclub-Rijnmond

In Sportclub Rijnmond staan we deze Tweede Paasdag uitgebreid stil bij de stadsderby Feyenoord-Excelsior. Daarnaast zijn we bij de viering van de 130ste verjaardag van Sparta. Ook is er aandacht voor hockey, korfbal en basketbal.

Het sportprogramma op TV Rijnmond begint om 17.31 uur. Naast Feyenoord-Excelsior en 130 jaar Sparta zijn we bij Hockeyclub Rotterdam in de Euro Hockey League, PKC in de kruisfinales van de Korfbal League en de bekerfinale van de basketbaldames van Binnenland.