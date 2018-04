Het is dan wel de eerste maandag van de maand, maar de sirenes gaan deze Tweede Paasdag niet af. Volgens de brandweer is dat heel gebruikelijk als de testdag valt op een feestdag.

Het luchtalarm wordt normaal iedere eerste maandag van de maand getest. In heel Nederland staan 3800 sirenes die om klokslag 12:00 uur afgaan. Zo wordt getest of alles goed werkt in het geval er een ramp gebeurd.

Er wordt nu pas weer getest op maandag 7 mei.