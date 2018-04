Deel dit artikel:











Optie Fischer gelicht; Sparta in gesprek met Brogno, Sanusi en Van Moorsel Sander Fischer

Sander Fischer is ook volgend seizoen in het shirt van Sparta te bewonderen. De Rotterdammers hebben de optie voor nog een seizoen in het contract van de verdediger gelicht.

De contracten van Loris Brogno, Ryan Sanusi, Nick Proschwitz, Bart Vriends en Paco van Moorsel zijn formeel opgezegd, maar daar gaat Sparta nog mee in gesprek. Het formeel opzeggen van contracten moet volgens de regels van de KNVB voor 1 april gebeuren. Zoals eerder al bekend meldde Sparta ook officieel dat Michel Breuer aan het einde van dit seizoen stopt met voetballen.