Deel dit artikel:











FC Dordrecht onderuit tegen Jong Ajax FC Dordrecht - Jong Ajax

FC Dordrecht is er niet in geslaagd om nummer drie Jong Ajax te verrassen. De bezoekers wonnen aan de Krommedijk met 3-2 en blijven door deze overwinning in het spoor van NEC en Fortuna Sittard.

Na twintig minuten schoot Robert Mutzers raak, maar werd teruggefloten wegens buitenspel. Via een mooie steekbal van Yahya Boumediene rondde Mutzers kort daarna wel af: 1-0. Acht minuten sloeg Jong Ajax tweemaal toe. Ajacied Ché Nunnely scoorde met een halve omhaal en Mateo Cassierra zorgde voor de 1-2. Na rust sloeg FC Dodrecht direct weer toe via Denis Mahmudov, maar na een uur spelen schoot Teun Bijleveld de Amsterdammers weer op voorsprong. Jong Ajax kreeg en goede mogelijkheid op de beslissing, maar Gustavo Hamer blokte een veel belovende aanval af. In de slotfase was Mutzers opnieuw trefzeker in buitenspelpositie en viel Terence Groothusen in de extra tijd uit, maar het op het eerste oog nare blessure.

Opstelling FC Dordrecht: Janssen; Stankov, Breedijk, Bliek, Delorge; Boumediene (74. Groothusen/ 90. Alkan), Hamer, Kok, Calcan; Mahmudov, Mutzers. Janssen; Stankov, Breedijk, Bliek, Delorge; Boumediene (74. Groothusen/ 90. Alkan), Hamer, Kok, Calcan; Mahmudov, Mutzers. Scoreverloop: 30. 1-0 Mutzers

37. 1-1 Ché Nunnely

38. 1-2 Mateo Cassierra

48. 2-2 Denis Mahmudov

60. 2-3 Teun Bijleveld 30. 1-0 Mutzers37. 1-1 Ché Nunnely38. 1-2 Mateo Cassierra48. 2-2 Denis Mahmudov60. 2-3 Teun Bijleveld