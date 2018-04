Deel dit artikel:











Digitale klokken lopen weer zoals het hoort

De problemen met de digitale klokken die achter liepen, zijn verleden tijd. De achterstand die ontstaan was, is weer ingehaald. Daarmee lijkt ook het probleem met het luchtalarm dat een maand geleden in onze regio niet afging, ook verholpen.

Een maand geleden ging het luchtalarm niet af in onder andere Schiedam, Vlaardingen, Ablasserdam en Hoogvliet. Ook bleken veel mensen last te hebben van klokken die soms tot wel vijf minuten achterliepen. Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) dat de sirenes beheert, stelde een onderzoek in. Uiteindelijk bleek de oorzaak te liggen in Zuidoost-Europa. De stroomtoevoer was daar gezakt naar onder de 50 hertz door een ruzie tussen Servië en Kosovo. 50 Hertz is de minimale hoeveelheid die is afgesproken tussen Europese landen. Digitale klokken en wekkers liepen door de problemen in grote delen van Europa driehonderd seconden achter. Die zijn geleidelijk ingelopen. Hoewel de problemen weer zijn opgelost, was er op Tweede Paasdag geen alarm te horen. "Dat gebeurt nooit op feestdagen", meldt de brandweer.