'Hij is gewoon in de val gelokt en daarna knock-out geslagen'

Dordtenaren zijn geschokt dat een man in het afgelopen weekend na een date via homo-datingapp Grindr werd mishandeld. "Je hoopt dat zoiets je nooit voorkomt, zeker niet hier in Dordrecht. Maar dit is echt bizar", zegt een bekende van het slachtoffer.

Een 28-jarige Dordtenaar had op zaterdagavond bij een voetbalvereniging bij de Smitsweg afgesproken en liep met zijn date een stukje door het park. Bij een parkeerterrein dat verscholen ligt tussen de bomen, doken ineens zestien jongens op die hem schopten en sloegen.

Volgens Lennart Lenskens, organisator van de Dordrecht Pride en een bekende van het slachtoffer, was er geen reden om de date te wantrouwen. De man leek op zijn profielfoto in de datingapp en zou er betrouwbaar uit hebben gezien."Toen het slachtoffer meeliep met zijn zogenaamde date riep de dader 'kom uit de bosjes jongens, dit is hem'. Hij werd toen volledig in elkaar geslagen."

Een tweede man die een afspraak had gemaakt op de Dordtse Schenkeldijk via een datingapp, ontkwam een dag later op het nippertje aan onbekende belagers. "Ik ben hier heel erg van geschrokken, we doen ook een waarschuwing uit naar iedereen die de app gebruikt. Kijk uit waar je afspreekt, doe dat in de kroeg en niet zoals deze twee jongens op afgelegen plekken", aldus Lenskens.

Burgemeester Wouter Kolff van Dordrecht deed dit weekend een soortgelijke oproep op Twitter en heeft beloofd er alles aan te doen om de 'laffe' daders op te sporen.