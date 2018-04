Pasen? Op naar het tuincentrum en de meubelboulevard!

Er zijn veel Paastradities. In het oosten van het land en bij onze Duitse vrienden mogen ze graag een lekker fikkie aansteken, anderen gaan uitgebreid brunchen met de familie of op pad om eieren te zoeken. En wie deze maandag nog geen plannen had, kon altijd nog terecht in het - inmiddels ook traditionele - tuincentrum of op de meubelboulevard. Het was er druk.

Eerste Paasdag, even na twaalf uur 's middags. Bij tuincentrum Intratuin in Rhoon stroomt het al aardig vol. Chantal Zevenbergen van het tuincentrum weet wel hoe dat komt: "Buiten regent het en gelukkig komen de mensen toch naar binnen. Samen met de Kerst is dit toch wel een topperiode. Het seizoen komt wat laat op gang vanwege de kou, het is nog te koud om dingen aan te planten."

Ondertussen is het tuincentrum gevuld met enthousiastelingen. "Lekker weer nieuwe plantjes kopen", zegt een mevrouw. "Ik voel de lente." Maar waarom ga je dan uitgerekend op Tweede Paasdag naar het tuincentrum? "Omdat het op Eerste Paasdag dicht was", lacht een andere vrouw. Daar is geen speld tussen te krijgen.

In Capelle aan den IJssel is het druk op de parkeerplaats van woonmall Alexandrium. Bij meubelzaak de Zuiderster, even verderop, is het iets rustiger. "Ik ga lekker alleen op pad", vertelt een bezoekster. Heeft ze dan geen man bij zich? "Nee hoor, daar komt alleen maar gedoe van. Al die mannen die verplicht mee moeten. Ik heb de mijne jaren geleden al thuisgelaten", zegt ze zichtbaar opgelucht.

Even verderop is een jong stel bezig meubels uit te zoeken. Hoewel? "We komen hier vooral voor de goedkope koffie en appeltaart", erkent de vrouwelijke helft van het duo. "Maar ik heb ook al wel wat mooie meubels gezien hoor", vult haar partner aan.

Om de hoek, bij de banken, staat een ouder stel. "We zijn al vijftig jaar bij elkaar", zegt de man. "En we doen altijd alles samen", vult zijn vrouw aan. Voor deze mensen is Pasen dus duidelijk geen lijdensweg. Buiten blijft het ondertussen miezeren. Langzaam aan wordt het steeds drukker. En zo is Pasen 2018 niet alleen gezellig, maar ook goed voor de economie.