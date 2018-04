HCR verpulvert Uhlenhorst in kwartfinale EHL

Olivier Polkamp in gesprek met Sinclair Bischop

HC Rotterdam heeft in de kwartfinale van de Euro Hockey League vernietigend uitgehaald tegen de Duitse tegenstanders vanHTC Uhlenhorst. In het eigen stadion werd er met 13-1 gewonnen.

HCR kwam nog wel vroeg op achterstand via een benutte Duitse strafcorner, maar daarna schoten de Rotterdammers furieus uit hun slof. Via Jeroen Hertzberger (sc), Tjep Hoedemakers (sc), Seve van Ass, en wederom Tjep Hoedemakers en Seve van Ass stond het in de eerste helft al 8-1.

Na rust benutte Seve van Ass een strafcorner en van spanning was toen allang geen sprake meer. Nick Catlin en Thijs van Dam pikten ook nog hun goaltje mee. De eindstand in Rotterdam werd, mede door het dubbel tellen van de veldgoals, maar liefst 13-1.

De halve finale en finale worden gespeeld tijdens het pinksterweekend. Tegenstander in de halve finale zal Bloemendaal zijn. Nederlands kampioen Kampong schaarde zich ook bij de laatste vier. Zij spelen tegen het Belgische Herkakles.