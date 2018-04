Deel dit artikel:











Amateurvoetbal: belangrijke zege Spijkenisse Voetbal

Spijkenisse heeft in de derde divisie zaterdag een belangrijke overwinning geboekt in de strijd tegen degradatie. In de thuiswedstrijd tegen ONS Sneek werd er met 3-0 gewonnen. Jazzy Admes en tweemaal Michael van Dommelen waren trefzeker.

In diezelfde competitie verspeelde concurrent Capelle een voorsprong tegen koploper Spakenburg. De derdedivionist ging rusten met een 1-0 voorsprong na een doelpunt van Rutger de Bos, maar in de 70e en 85e minuut was het Philip Ties die de ploeg van trainer John de Wolf naar de overwinning schoot: 1-2. Tweede divisie In de tweede divisie stond de derby tussen Barendrecht en Jong Sparta op het programma. Halil Dervisoglu (0-1), Donny Navajas Sanchez (1-1 en 2-1) en Lovette Felicia (2-2) waren trefzeker. Excelsior Maassluis kwam in actie tegen de Koninklijke HFC uit Haarlem en kwam niet verder dan 0-0.