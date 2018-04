HCR-coach Maneschijn: 'Vorm in competitie doortrekken'

HC Rotterdam won eenvoudig in de kwartfinale van de EHL van het Duitse Uhlenhorst (13-1). Coach Albert Kees Maneschijn hoopt dat zijn ploeg deze vorm mee kan nemen naar de competitie.

Daarin staan de Rotterdammers vijfde, terwijl het bij de eerste vier moet eindigen voor een plek in de play-offs om het landskampioenschap. ''Ik heb heel veel vertrouwen dat wij goed gaan spelen, maar ik durf er geen honderd procent op te geven'', geeft Maneschijn toe. ''We zijn ook afhankelijk van andere ploegen, maar als we deze vertoning doortrekken, dan maken we een goede kans.''

Zaterdag werd er na een 4-0 achterstand nog via shoot-outs gewonnen van de Duitse kampioen Mannheimer. Maandagmiddag stond de nummer drie van Duitsland tegenover HCR. ''Dit is niet mer elkaar te vergelijken. Dit was een anders georganiseerde tegenstander. Mannheimer is beter en gedisciplineerder. Zelfs hebben we in ieder geval wel veel beter gespeeld dan zaterdag.''

Tijdens Pinksteren worden de halve finale en finale gespeeld. Bloemendaal zal dan de tegenstander zijn.