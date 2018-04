Jan Blaauw 90 jaar: nog altijd een trotse diender

De oud-hoofdcommissaris van Rotterdam Jan Blaauw is 90 jaar oud geworden. Hij vierde dat maandag in Berkel en Rodenrijs temidden van zijn familie. Met een bijzonder cadeautje. Een vierde telg in de familie Blaauw kiest nu voor de politie: kleinzoon Jordy.

Jan Blaauw kreeg het zelf met de paplepel ingegoten. Vader Johannes Albertus Blaauw was agent in Groningen en rijksveldwachter te Drenthe. "Ik heb altijd van kinds af aan politieman willen worden. Mijn vader was mijn grote voorbeeld. Ik was sowieso onder de indruk van het uniform."

Hij kreeg destijds, in 1949, nog een wijze raad van zijn vader. "Er waren twee vacatures, in Rotterdam en Amsterdam. Ik hoor het mijn dierbare vader nog zeggen: het is jouw keus, maar je moet nooit naar Amsterdam gaan. Het werd Rotterdam en daar heb ik nooit spijt van gehad."

Haagseveer

Zoon Hans(50) had weer Jan Blaauw als voorbeeld. "Ik ging als kind met hem mee. Op zaterdag bijvoorbeeld, naar het bureau aan het Haagseveer. Ik ging in 1992 bij de politie eerst in Rotterdam en nu bij de Haagse politie-eenheid. Mijn vader ziet zichzelf als diender en dat heb ik ook zo meegekregen van hem: je bent boevenvanger én hulpverlener."

Jordy(21), zoon van de dochter van Jan Blaauw, treedt nu als vierde generatie in de voetsporen van overgrootvader, opa en oom. "Ik zit middenin de selectieprocedure. Ik heb gesolliciteerd als surveillant. Het zit ook bij mij in de genen. Als ik met opa naar de markt ging, werd hij bij elk kraampje herkend. Dan zie je dat hij veel heeft betekend voor de Rotterdamse politie."

Jan Blaauw is allang met pensioen, maar nog altijd bezig met politiewerk. Hij heeft inmiddels 15 boeken op zijn naam staan. In een daarvan pleitte hij 'De Twee van Putten' vrij, wat later ook daadwerkelijk is gebeurd. Onlangs publiceerde wetenschapsfilosoof Ton Derksen een boek, waarin hij stelt dat de latere verdachte, Ron P., ook niet schuldig is. Tot verbazing van Jan Blaauw.

Onzin

"Ik kan daar kort over zijn: onzin. Ik twijfel er niet aan dat Ron P. de dader is." Hij klom in de pen en schreef een stuk over het boek van Derksen. Hans Blaauw: "Dat is zo mooi aan mijn vader. Hij volgt alles nog. Hij is echt 24/7 politieman. Zo'n Puttense zaak, daar kan hij zich nog steeds over opwinden."

De 90-jarige Blaauw hoopt iets van die gedrevenheid aan zijn kleinzoon mee te geven. Jordy:"Ik ga het op mijn manier doen. Maar opa heeft al vaker gezegd: als ik vragen heb, dan kan ik altijd bij hem langskomen."

Ondertussen werkt Jan Blaauw aan zijn 16e boek. En denkt ondertussen terug aan een rijke carrière. "Ik heb altijd de omgang met de burgers als bijzonder prettig ervaren. Als ik het weer zou kunnen doen, dan koos ik andermaal voor hetzelfde vak."

