Sportclub Rijnmond: Feyenoord-Excelsior, 130 jaar Sparta en hockey Sportclub Rijnmond

In Sportclub Rijnmond van maandag 2 april zie je een reportage over stadsderby Feyenoord-Excelsior. Daarnaast zijn we bij de viering van de 130ste verjaardag van Sparta.

We zijn bij Hockeyclub Rotterdam, die de gastheer is van de Euro Hockey League. Ook zien we PKC in actie tijdens de kruisfinales van de Korfbal League en de bekerfinale van de basketbaldames van Binnenland. Bekijk boven dit bericht de uitzending van Sportclub Rijnmond in zijn geheel terug.