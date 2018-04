Feyenoord-fan en superluisteraar Dirk van de Berg overleden

RTV Rijnmondlegende, trouw luisteraar en superfan van Feyenoord 'Dirk' is zondag overleden. Hij is 82 jaar geworden.

Bij Rijnmond-medewerkers, maar ook bij Rijnmond-luisteraars en Rijnmond-kijkers was Dirk een begrip. Bijna vanaf het prille begin van Radio Rijnmond was hij sterk betrokken bij onze omroep. In de afgelopen 25 jaar beleefden wij veel plezier met hem in onze uitzendingen.

Met 'De Week van Dirk' had Dirk zijn eigen rubriek in het ochtendprogramma van Hans van Vliet. Soms nam hij daarin ook ludieke telefoongesprekken op met nietsvermoedende mensen. Ook ging hij mee op locatie tijdens, bijvoorbeeld, de Camping Tour van Rijnmond.

Het telefoonnummer van RTV Rijnmond kende hij dan ook uit zijn hoofd. Geregeld belde hij om een praatje te maken. "Hallo, met Dirk", zei hij dan met een krakende stem. Voor iedereen bij Rijnmond was dat genoeg om te weten wie er aan de lijn hing. De gesprekken gingen meestal over Feyenoord.

Dirk kwam ook de laatste jaren nog talloze keren langs bij Rijnmond, al hobbelde zijn gezondheid steeds verder achteruit. Voorzichtig liep hij dan met zijn rollator naar de deur waar hij werd opgehaald. Hij volgde sportuitzendingen live in de studio en deed dan graag nog een duit in het zakje.

Voor het eerst in de Kuip

Toen bleek dat hij nog nooit in de Kuip was geweest, kreeg Dirk in april 2011 een persoonlijke uitnodiging van toenmalig RET-directeur Pedro Peters. "Zo, hier ben ik. Bij het stadion. Dan gaan we eens even kijken bij het voetballen. Ik ben Dirk zei hij beleefd tegen de beveiliging."

Op de maten van een flinke housebeat voorspelde Dirk dat het 6-0 ging worden tijdens Feyenoord-PSV. 6-0 werd het niet, maar Feyenoord won wel.

Nationale beroemdheid

Dirk was zo trouw en vooral kleurrijk dat hij in Rotterdam en ver daarbuiten een beroemdheid werd. Op zijn oude dag bracht hem dat ver. Hij mocht in april 2016 bij burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam op de koffie. Keurig in pak en met das, werd hij in een rolstoel het stadhuis aan de Coolsingel binnen gereden. "Spannend", zei Dirk, in zijn handen wrijvend.

Het gesprek ging over - uiteraard - Feyenoord dat net een dag eerder had verloren. "Ik kreeg haast tranen in mijn ogen", bekende Dirk aan de burgemeester. Om de moed erin te houden trakteerde hij Aboutaleb op een 'Hand in Hand' op zijn mondharmonica. "Groeten aan al je collega's", zei hij bij zijn afscheid tegen de Rotterdamse burgervader.

Verjaardag

De laatste jaren werd het een beetje stiller rond Dirk. Daarom ging Jack Kerklaan hem op zijn 78ste verjaardag nog persoonlijk feliciteren in zijn verpleeghuis in Krimpen aan den IJssel. "Wat leuk", zei hij met opgewekte stem. Ondanks zijn longproblemen blies hij zelf het 'Lang zal je leven' op zijn mondharmonica. En hij zong uit volle borst het 'Ga je mee naar het stadion'. Dirk was er van overtuigd dat hij de honderd zou gaan halen.

Toch belde Dirk niet meer. Af en toe vroegen we ons hier af hoe het met Dirk zou zijn. Zondag kwam het bericht vanuit verpleeghuisTiendhoven in Krimpen aan den IJssel. Dirk was aan het einde van de middag ingeslapen. Met al zijn kwalen had een griep hem de das om gegaan.

Het ga je goed Dirk!