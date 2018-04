Deel dit artikel:











Kogelhulzen gevonden na schietpartij in Rotterdam-Zuid Politie Rotterdam Archief Foto: Thijs Kern

In Rotterdam-Pendrecht is in de nacht van maandag op dinsdag geschoten. Omwonenden van de Sommelsdijk hoorden rond 01:00 uur harde knallen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen.

De politie heeft op de plek van de schietpartij kogelhulzen gevonden. Die lagen op een pad bij de Sommelsdijkstraat en de Kerkwervesingel. Wie of wat het doelwit was, is niet bekend. De schutter, of schutters, zijn nog spoorloos. Vanwege de zoekactie heeft er 's nachts een poosje een politiehelikopter boven Rotterdam-Zuid gevlogen.