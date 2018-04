Speciale rouwkraam voor markante marktkoopvrouw op Rotterdamse centrummarkt

Ze stierf precies een week geleden in haar eigen cosmeticakraam op de markt op de Binnenrotte in Rotterdam. Addie Baijens was een bekende marktkoopvrouw. Collega's en klanten staan dinsdag stil bij de dood van Addie Baijens.

De cosmeticaverkoopster werd vorige week rond 07:00 uur onwel en viel op de grond. "Het doet dubbel pijn dat we haar op deze manier verloren hebben vorige week", zegt marktkoopman Adrie, die nog geprobeerd heeft Addie te reanimeren.

De marktkoopvrouw stond al veertig jaar op de markt. Tot vijf jaar geleden deed ze dat samen met haar man Johan. Hij overleed in 2013 na een slopende ziekte. Na zijn dood besloot ze zelf door te gaan.

'Zeer geliefd'

"Het is nog niet zeker waaraan ze overleed, maar het lijkt op een hartstilstand", zegt Adrie. De aandacht voor haar overlijden snapt hij. "Ze was zeer geliefd. Naar de klanten toe was ze zeer sociaal."

De vrouw van Adrie heeft het er ook moeilijk mee. "Het was een heel goede vriendin, we kennen mekaar al veertig jaar, in goede en in slechte tijden. Vooral deze dag is dubbel, omdat het vorige week dinsdag is gebeurd."

Herdenken



Afgelopen zaterdag was er een rouwkraam op het Afrikaanderplein en ook op dinsdag is er een speciale kraam opgetuigd waar mensen afscheid kunnen nemen. Addie wordt woensdag gecremeerd.