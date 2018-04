Deel dit artikel:











Woningen ontruimd na gaslek in Hardinxveld-Giessendam

In winkelstraat Den Bogerd in Hardinxveld-Giessendam is dinsdagochtend een gasleiding geraakt tijdens graafwerkzaamheden. Wegens explosiegevaar werden vier woningen ontruimd.

Na het voorval werd er honderd procent gas gemeten in de lucht. Inmiddels is de gaskraan gedicht. Tijdens het voorval was er niemand in de winkel aanwezig. De winkel en de woningen erboven worden geventileerd. Zodra dat gebeurd is, mogen de bewoners weer naar huis.