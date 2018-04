Deel dit artikel:











14-jarige jongen vast voor homogeweld Dordrecht Screenshot van datingapp Grindr

De politie heeft maandagavond een 14-jarige jongen aangehouden voor de bedreiging en mishandeling van twee mannen in Dordrecht afgelopen weekend. Beide mannen zouden via de homo-ontmoetingsapp Grindr een date hebben, maar deze pakte anders uit omdat ze in de val waren gelokt.

Een 28-jarige Dordtenaar had op zaterdagavond bij een voetbalvereniging bij de Smitsweg afgesproken en liep met zijn date een stukje door het park. Bij een parkeerterrein dat verscholen ligt tussen de bomen, doken ineens zestien jongens op die hem schopten en sloegen. Een tweede man die een dag later een afspraak had gemaakt op de Dordtse Schenkeldijk via de datingapp, ontkwam op het nippertje aan onbekende belagers. De 14-jarige verdachte uit Dordrecht zit vast. De politie gaat ervan uit dat hij onderdeel is van een grotere groep en verwacht dan ook meer aanhoudingen.