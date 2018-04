Vloeren universiteitsgebouw weer veilig, Polakgebouw feestelijk heropend

De Erasmus Universiteit heeft het Polakgebouw dinsdagochtend feestelijk heropend. Het gebouw werd in oktober vorig jaar in allerijl gesloten, omdat er twijfels waren over de veiligheid van de vloerconstructie.

Het Polakgebouw heeft dezelfde soort vloerconstructie als de parkeergarage bij Eindhoven Airport die in mei 2017 deels instortte. Een eerste onderzoek wees uit dat ook de veiligheid van de vloerconstructie van het gebouw op campus Woudestein niet gegarandeerd kon worden.

Honderden stalen platen

Het gebouw werd onmiddellijk ontruimd en daarna begon het echte werk, zegt voorzitter van het college van bestuur Kristel Baele dinsdag op Radio Rijnmond.

"Het probleem met de constructie was dat de platen onder de betonnen vloer konden gaan schuiven. Of dat ooit zou gebeuren, weet je niet, maar je wilt niet in een gebouw werken waarbij dat een risico is", aldus Baele.

De universiteit koos voor een oplossing waarbij lange stalen platen onderaan de vloeren zijn bevestigd en vastgeschroefd: "Die stalen platen vangen de spanning op. Dat zorgt voor een veiligheidsnorm die hoger is dan de norm die op dit moment geldt." In totaal zijn zo'n 5000 bouten en 300 stalen platen gebruikt.

Kosten

Het gebouw stroomt dinsdagochtend weer langzaam vol met studenten en medewerkers die taart en koffie krijgen, maar ook over de rekening moet nog gesproken worden, want wie er voor de kosten van de herstelwerkzaamheden moet opdraaien, is nog niet duidelijk.

"Voorlopig betaalt de Erasmus de rekening wel, maar daarover zijn we nog niet uitgepraat", aldus de voorzitter.