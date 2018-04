Jørgensen en Van Persie trainen weer mee bij Feyenoord

Nicolai Jørgensen en Robin van Persie trainden dinsdag gewoon weer mee bij Feyenoord. De twee spitsen ontbraken zondag nog bij de wedstrijd tegen Excelsior vanwege blessures. Karim El Ahmadi en Jean-Paul Boëtius, die zondag nog in de basis stonden, stonden niet op het trainingsveld.

Giovanni van Bronckhorst gaf eerder al aan dat hij verwacht dat het spitsenduo fit is voor de wedstrijd tegen FC Twente komende zondag. De spelers die dinsdagmiddag in actie komen bij de wedstrijd van het tweede elftal ontbraken net als Boëtius en El Ahmadi op Varkenoord. Zij spelen om 14.00 uur in De Kuip tegen het tweede van NAC Breda.