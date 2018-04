Volledig vegan eten kan in de Rotterdamse Van Nelle Fabriek

Geen bitterballen, gevulde eieren of blokjes kaas, maar veganistische hapjes in de Van Nelle Fabriek deze dinsdag. Het monumentale gebouw in Rotterdam biedt naar eigen zeggen als eerste congres- en eventlocatie van Nederland een totaal veganistische catering aan.

Dinsdag kan er door bezoekers van The Next Event alvast voorgeproefd worden.

"Volledig veganistisch ja, waarom niet?", zegt chefkok Friedjof Kempenaar tegen verslaggever Maikel Coomans, die dinsdagochtend een kijkje nam bij de voorbereidingen van de catering.

"Ik denk dat het aansluit bij deze tijd en het is beter voor het milieu. Er zijn genoeg redenen, maar dat is voor ieder iets anders."

De reden dat Kempenaar - die zelf overigens wel vlees en vis eet - veganistisch is gaan koken, is omdat hij iets miste in de markt. "Ik begrijp niet zo goed waarom er zo weinig aanbod is in vegetarisch en veganistisch eten. Ik werk veel in de catering en merk nu dat er veel meer vraag is naar veganistisch, maar bijvoorbeeld ook glutenvrij en lactosevrij."

Vegan eten

Bij veganistisch eten wordt er geen gebruik gemaakt van dierlijke producten. Niet alleen vlees en vis worden geschrapt, maar ook producten die van dieren afkomstig zijn, zoals melk, eieren en room.

Sommige veganisten eten zelfs geen producten met gist, omdat dat een levende bacterie is. En geen honing, omdat ze vinden dat het harde werk van de bijen voor de beestjes zelf bedoeld is.

"Het is aan iedere veganist hoe ver ze dit soort dingen doortrekken, je kunt bijvoorbeeld ook geen leer dragen. Er zijn ook veel producten waarbij mensen niet weten dat er dierlijke producten in zitten, zoals bij wijn. Dat wordt geklaard met behulp van eiwitten of varkensvet. Het is een hele opgave."

Desondanks heeft Kempenaar inmiddels wel zijn weg gevonden in het veganistisch koken. "We gaan gewoon lekker eten, met hier een daar een grapje", zegt de chef. Het eten in de Van Nelle Fabriek belooft dan ook een 'culinaire mindfuck' te zijn.