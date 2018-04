Makkelie fluit FC Twente-Feyenoord

Deel dit artikel:











Danny Makkelie is aangesteld als de leidsman bij de uitwedstrijd van Feyenoord tegen FC Twente. Bij de wedstrijd zullen de heren Diks en Steegstra optreden als assistent, de heer Van der Eijk is de 4e official.

Makkelie floot eerder dit seizoen onder meer de toppers van Feyenoord tegen PSV en Ajax. Beide wedstrijden gingen verloren voor de Rotterdammers. De wedstrijd in de Grolsch Veste begint zondag om 14.30 uur en is live te volgen via Radio Rijnmond. De KNVB heeft Edwin van de Graaf aangesteld bij de wedstrijd van Excelsior tegen Willem II van vrijdagavond. Siemen Mulder is zaterdagavond om 20.45 uur de man van dienst bij de thuiswedstrijd van Sparta tegen VVV-Venlo. Jong AZ - FC Dordrecht staat vrijdagavond onder leiding van Edgar Bijl. Alle wedstrijden zijn live te volgen via Radio Rijnmond.