'Veiligheid moet voor iedereen gegarandeerd zijn, ook voor mensen met een handicap'

Het festivalseizoen staat weer voor de deur, maar ook daadwerkelijk naar een festival gaan, is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Voor mindervaliden bijvoorbeeld. Zeker niet nu nieuwe brandweerregels het vrijwel onmogelijk en onveilig maken, vindt jongerenorganisatie Wij Staan Op.

In de regels van de brandweer staat bijvoorbeeld dat een toegangspoortje voor een festival minimaal 85 centimeter breed moet zijn. "Maar 85 centimeter is voor menig rolstoel niet breed genoeg", vertelt de 23-jarige Nick Bootsman uit Dordrecht. Hij zit zelf in een rolstoel en spreekt uit ervaring.

Meerdere poortjes



"Ook als er maar één breed poortje hoeft te zijn; hoe weet jij in geval van nood dan wat het brede poortje is? Stel dat er paniek uitbreekt, dan zit je als ratten in de val", zegt Bootsman, die zich ook inzet voor de stichting Wij Staan Op.

"Volgens ons moet de regeling aangepast worden, en dan wel zo dat er meerdere toegankelijke poortjes moeten zijn."

Maar het probleem ligt niet alleen bij de toegangspoortjes. "Het zijn ook de looppaden die op het festivalterrein aanwezig zijn. In de regels staat 1,10 meter, maar dit is niet breed genoeg om te kunnen keren met een rolstoel. Wij dachten eerder aan 1,50 meter, zodat je niet allerlei mensen omver kegelt."

Brandbrief



De stichting Wij Staan Op heeft een brandbrief gestuurd naar de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, maar Bootsman legt uit dat het probleem landelijk speelt. In een reactie vertelt de Brandweer Nederland dat gehandicapten de veiligheid ook met organisatoren van festivals kunnen regelen.

Hier is Bootsman het niet mee eens. "Gezonde mensen hoeven ook niet te bellen met de organisatie. Als gezonde mensen niet hoeven te bellen, hoeven wij dat ook niet. Veiligheid dient gewoon voor iedereen gegarandeerd te zijn, ook voor mensen met een handicap."

De oproep van de jongerenorganisatie begint zijn vruchten af te werpen. In de Tweede Kamer wordt gevraagd om de nieuwe regels aan te passen en de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland gaat opnieuw naar de regels kijken.