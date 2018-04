Franse oud-president François Hollande in Rotterdam

Bijzonder bezoek op de Erasmus Universiteit dinsdagmiddag: de Franse oud-president François Hollande is een van de sprekers bij World of Business, het openingscongres van de jaarlijkse Businessweek van de economische faculteit (EFR).

Het thema van de Businessweek is 'Be the Change'. De Fransman zal tijdens zijn toespraak vooral ingaan over de veranderingen binnen Europa en hoe hij dit heeft ervaren toen hij van 2012 tot 2017 president van Frankrijk was.

Op het openingscongres spreken verder onder anderen Vesna Pusić (voormalig premier van Kroatië), Karel Lannoo (CEO van Centre for European Policy Studies), Paul Smits (CFO van Port of Rotterdam) en Anne Hettinga (directeur Arriva Netherlands).

De Businessweek wordt georganiseerd door de Economic Faculty association Rotterdam (EFR). Naast congressen zijn er deze dagen onder meer bootcamps en workshops te volgen.