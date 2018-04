Deel dit artikel:











Politie rolt drugslab op langs A13 bij Rotterdam Het pand wordt zwaar beveiligd | Foto: MediaTV De politie zette 's nachts een bestelbusje aan de kant | Foto: MediaTV De politie zette ook een personenauto aan de kant | Foto: MediaTV

De politie heeft dinsdagochtend een inval gedaan in een bedrijfshal langs de A13 vlakbij Rotterdam The Hague Airport. In het pand trof de politie een werkend drugslab aan. Er zijn zes verdachten aangehouden.

In de buurt van de hal werden een personenauto en een bestelbusje aan de kant gezet. De inzittenden zijn aangehouden. De politie loste bij de aanhoudingen enkele waarschuwingsschoten. De recherche en een speciale eenheid zijn dinsdag bezig met de ontmanteling van het drugslab en zijn een onderzoek gestart. Het bedrijfspand aan de Hofweg wordt beveiligd door zwaarbewapende agenten. Een woordvoerder van de politie kan nog niet zeggen hoeveel en welke drugs er zijn aangetroffen.