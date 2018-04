Wie maakt de nieuwe ‘wat knort mijn mage’?

De 'Bram' op het Binnenwegplein in Rotterdam-Centrum.

Patatboer Bram Ladage is op zoek naar muzikale talenten die een nieuwe, hippere versie van het melodietje ‘wat knort mijn mage’ kunnen maken. De maker van de winnende tune krijgt een geldcheque ter waarde van 1000 euro, te besteden bij een muziekwinkel.

Dit is het huidige deuntje:



Hip jasje

De patatkoning legt uit: “We zijn toe aan iets nieuws. Een echt lekker, enigszins herkenbaar deuntje, maar dan in een hip jasje.” Hiphip, techno of klassiek: alles mag. Het publiek mag de winnaar kiezen en de winnende tune zal dan bij alle 31 filialen van Bram Ladage te horen zijn.

De variaties op de tune zijn te beluisteren op www.watknortmijnremix.nl, waar ook de spelregels te vinden zijn.

Rotterdamse markt

Bram Ladage is in 1967 begonnen met een patatkraam op de Rotterdamse markt en heeft inmiddels meer dan dertig winkels in de Randstad.