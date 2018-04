Ahmad Mendes Moreira volgt Danny Buijs naar FC Groningen

Schiedammer Ahmad Mendes Moreira vervolgt zijn loopbaan bij FC Groningen. De aanvaller van Kozakken Boys heeft de medische keuring doorstaan en tekent woensdag een contract voor één jaar bij de eredivisieclub, met een optie op nog twee seizoenen. Met deze overstap volgt Mendes Moreira zijn trainer Danny Buijs, die volgend seizoen als hoofdtrainer bij FC Groningen aan de slag gaat.

De 22-jarige aanvaller speelde een aantal seizoenen in de jeugd van Feyenoord en verhuisde twee jaar geleden van Excelsior Maassluis naar Kozakken Boys. Mendes Moreira, dit seizoen al goed voor dertien doelpunten in de Tweede Divisie, komt op voorspraak van Buijs naar het noorden en is daarmee ook de eerste aanwinst voor komend seizoen.