Hup Jannie en Wesley! Zij steunen jullie

Jannie en Wesley van het Rijnmond Running Team in de radiostudio

Op 8 april staan zes sportievelingen namens het Rijnmond Running Team aan de start van de marathon van Rotterdam. Samen met Rijnmond-nieuwslezer Gerben Solleveld gaan ze de uitdaging aan.

Rijnmond Runners Jannie en Wesley zijn klaar voor zondag. Hun supporters ook. Ze krijgen veel steun langs het parcours, vooral Jannie. Bekijk hieronder welke fans ze allemaal heeft.

Dinsdagochtend was Jannie te gast in het programma Wakker@Rijnmond.nl. Ze reageerde met een brok, ook een beetje door haar verkouden neus, in haar keel: "Ik heb ze bijna allemaal herkend."

We hebben ook een trouwe supporter van Wesley gevonden. Iemand die de marathon zelf ook gaat lopen en de afgelopen weken heel wat kilometers met hem maakte.

Ook Wesley was naar RTV Rijnmond afgereisd. Hij reageert op de boodschap van zijn loopmaatje Elize: "Zij gaat haar eerste marathon lopen. We hebben heel veel samen getraind. Zij gaat het ook zeker heel goed doen."