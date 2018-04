Ontdek Rotterdam bij nacht met de nieuwe lichtroute

Rotterdam heeft er een nieuwe wandelroute bij: Lichtroute Rotterdam. Deze gaat langs 44 highlights van kunst en architectuur. De route wordt in het donker uitgelicht en voert je ook langs poëzieregels in de stad.

Onderdeel van de route is bijvoorbeeld het kunstwerk Light Gig in de gevel van Lantaren Venster en Broken Light in Katendrecht: volgens de gemeente de meest bijzondere straatverlichting die Rotterdam heeft. Poëzie is onder meer te vinden op de Nieuwe Binnenweg, Blaak en het Kleinpolderplein.

De lichtroute is een van de vele routekaarten die de stad rijk is. Zo verscheen eerder al Feijenoord Monumentaal en het Singeltracé.

De routekaart is gemaakt door de gemeente en CBK Rotterdam en is gratis te krijgen bij Rotterdam Tourist Information op de Coolsingel en het Centraal Station. Op 21 mei verschijnt de Engelstalige versie.