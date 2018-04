Unieke filmbeelden opgedoken van Rotterdam in oorlogstijd

De verwoesting en bevrijding van Rotterdam in de Tweede Wereldoorlog, vanaf plekken waar een ander nooit gefilmd heeft: de Barendrechtse amateurfilmer en restaurateur Bas Romeijn maakt van een aantal unieke filmbeelden korte documentaires.

De beelden heeft Romeijn gekregen van een neef van amateurfilmer Loet van der Vorm. Hoewel het materiaal al zo'n zeventig jaar oud is, zien ze er toch haarscherp uit. Hoe kan dat? "Er zijn gespecialiseerde bedrijven die kunnen digitaliseren, maar ook kunnen restaureren. Die heb ik opdracht gegeven om dat te doen", vertelt Romeijn.

"Toen had ik zelf al mooi voorbewerkt beeld, en met mijn eigen trukendoos heb ik het verder bewerkt en is het toch een mooi resultaat geworden. Het kost wat geld, maar dan heb je ook wat!" Die klus duurde ongeveer een jaar.

Op de beelden zijn bekende onderwerpen als de verwoesting en bevrijding van Rotterdam in oorlogstijd te zien, maar daarnaast bleek de filmer ook op plekken te hebben gestaan waar een ander vroeger niet geweest is: "bijvoorbeeld in Rotterdam-Zuid, bij een geïmproviseerd monument voor gefusilleerden aan de Goereesestraat. En het kampement aan de Boergoensevliet van de Canadezen."

Naast deze heftige beelden, wist Van der Vorm ook mooie momenten vast te leggen. "Er is een voetbalwedstrijd geweest met Canadezen en een lokale club, 'Tot Ons Genoegen'. Omdat het terrein niet omheind was konden ze geen kaartjes verkopen, en zijn ze maar geen collecteren met een weckfles."