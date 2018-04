Deel dit artikel:











Richard Kunst: 'Verdedigende fouten beperken' PKC speelt dinsdagavond de beslissende wedstrijd tegen Fortuna

Korfbalclub PKC speelt dinsdagavond de derde en beslissende wedstrijd in de best-of-three serie tegen Fortuna uit Delft. De winnaar van deze wedstrijd staat zaterdag in de finale om het landskampioenschap in de Ziggo Dome tegen TOP uit Sassenheim. PKC-speler Richard Kunst over de komende wedstrijd: "Aanvallend maken wij onze doelpunten wel, we moeten zorgen dat we de verdedigende fouten beperkt houden."

Volgens Kunst moet de Papendrechtse club zo min mogelijk vrije ballen en strafworpen weggeven. "Je ziet dat wij het moeilijk krijgen als dat gebeurd. Als we de verdedigende fouten kunnen beperken, dan zal Fortuna niet boven de twintig doelpunten komen. Uitgaande dat wij altijd wel meer dan twintig goals maken, moeten we dan kunnen winnen." PKC verloor de eerste wedstrijd tegen Fortuna met miniem verschil (23-24), terwijl de tweede wedstrijd met 16-28 werd gewonnen. “De energie die we in de tweede wedstrijd gooiden, de echte wil om te winnen, dat maakte het verschil”, aldus Kunst. "Je kan wel zeggen dat we wakker zijn geschut door die eerste wedstrijd." Beluister het volledige interview met Richard Kunst hierboven.