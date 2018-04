Deel dit artikel:











Beloften Feyenoord winnen van NAC Sam Larsson bepaalde de eindstand op 3-1

De beloften van Feyenoord hebben dinsdagmiddag in de thuiswedstrijd tegen NAC Breda met 3-1 gewonnen. Trainers Jan Wouters en Roy Makaay konden beschikken over veel spelers die ook regelmatig in het eerste spelen. Zo stonden Eric Botteghin, Bart Nieuwkoop en Sam Larsson in de basis.

Feyenoord kwam nog wel op een 1-0 achterstand nadat Jordan van der Gaag, zoon van Excelsior-trainer Mitchell, de bal in het doel wipte. De Bredanaars konden niet lang genieten van de voorsprong, want Bilal Basacikoglu schoot zeven minuten later de gelijkmaker binnen. Vervolgens kwam Feyenoord vlak na rust op voorsprong door een doelpunt van Joël Zwarts. Sam Larsson schoot uit een penalty de 3-1 binnen en bepaalde daarmee ook de eindstand. Feyenoord klom door de overwinning over NAC Breda heen en staat nu zevende in de beloftecompetitie.