Informateur Dordrecht: ga verder met huidige coalitie De VSP zou gedoogsteun kunnen leveren voor de coalitie.

De huidige coalitie van BvD, VVD, CDA en CU/SGP is de meest realistische en stabiele combinatie om ook in de komende vier jaar het college van Dordrecht te vormen. Dat is de uitkomst van het onderzoek naar mogelijke combinaties van partijen door informateur Peter van der Velden.

Hij voerde de afgelopen dagen gesprekken met vertegenwoordigers van alle fracties van de Dordtse gemeenteraad. Gedoogsteun VSP

Alle partijen vinden volgens hem dat het nieuwe college meer moet samenwerken met andere partijen en organisaties in de stad. Vooral voor ouderenbeleid geeft Van der Velden het advies om te luisteren naar de plannen van de Verenigde Seniorenpartij (VSP). Die partij zou dan de coalitie kunnen versterken door gedoogsteun te leveren. De informateur denkt dat andere combinaties niet mogelijk zijn door grote inhoudelijke verschillen of gebrek aan vertrouwen. Dordrecht laten bloeien

Van der Velden was tot september een half jaar waarnemend burgemeester in de stad. "Dordrecht heeft alles in zich om te bloeien en inwoners en investeerders te boeien", aldus Van der Velden. "De afgelopen jaren stonden, door economische crisis en bezuinigingen, vooral in teken van beheer. Nu is het moment om de stap te zetten naar grootschalige en innovatieve ontwikkelingen. Ontwikkelingen waar alle Dordtenaren van mee profiteren." Formatieronde

Nu de informateur klaar is met zijn werk, kan de formatieronde beginnen om het collegeprogramma samen te stellen.