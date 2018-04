KNVB start vooronderzoek naar Chabot

De KNVB is een vooronderzoek gestart naar Spartaan Jeffrey Chabot. De verdediger maakte afgelopen zaterdag in de verloren wedstrijd tegen PEC Zwolle een grove overtreding op Younes Namli.

Scheidsrechter Bas Nijhuis zei na afloop van de wedstrijd dat hij de overtreding gemist had, waardoor er een onderzoek gestart kan worden. Mocht de aanklager van de KNVB de Spartaan willen straffen komt er woensdag of donderdag een schikkingsvoorstel. Sparta kan dit accepteren of afwijzen. Als de Rotterdamse club het voorstel afwijst komt de zaak voor bij de tuchtcommissie.

Bekijk hier de overtreding van Chabot nog een keer terug.