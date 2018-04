COC: vaak geen melding geweld na gebruik datingapp

Het COC Rotterdam roept op altijd melding te maken van homogeweld. "We merken dat er nog een taboe heerst op het gebruik van datingapps als Grindr", zegt Ingmar van Bloois van het COC.

Toch raadt hij iedereen met klem aan bij de politie melding te maken van geweld. "Alleen dan krijgen politie en justitie een goed beeld van hoe vaak, waar en door wie het gebeurt", zegt Van Bloois.

Afgelopen weekeinde werd een man uit Dordrecht in elkaar geslagen in het park bij een voetbalvereniging aan de Smitsweg. Hij had daar afgesproken met een man via de app Grindr. Toen hij met zijn date het park inliep, dook een groep jongeren uit de bosjes op en werd hij in elkaar geslagen.

De man deed maandagavond aangifte. Hij maakt het naar omstandigheden goed. Zaterdagavond werd opnieuw een man belaagd, bij een date aan de Schenkeldijk in Dordt. Hij wist aan zijn aanvallers te ontkomen.

De politie heeft inmiddels een 14-jarige jongen uit Dordrecht opgepakt op verdenking van bedreiging en mishandeling. De politie gaat ervan uit dat hij in een groep opereerde en verwacht snel meer aanhoudingen te kunnen doen.